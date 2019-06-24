Сотрудников японского зоопарка решили не совсем обычным способом подготовить к ситуации, в которой из одной из клеток может сбежать животное. Учения проводились при участии "хищника": одного из работников переодели в костюм льва и решили попрактиковаться в ловле, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, человек-лев убегает от других сотрудников, загнавших "животное" в ловушку. После недолгих попыток сбежать из зоопарка "хищника" усыпляют дротиком. "Лев" падает - и все это происходит на глазах у ошеломленного прайда, наблюдающего за безумством из вольера.

Две львицы шокированно следят за "ловлей" опасного "хищника", возможно прикидывая, что сбегать из вольера не стоит: горе-беглец героически пал, спасаясь от преследования.

"Обратите внимание на выражение морд настоящих львов", - говорится в публикации, сопровождающей видео.

Известно, что зоопарк находится в японской префектуре Айти.

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