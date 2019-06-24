Профессиональный кикбоксер Забит Самедов, выступающий под прозвищем "Маугли", встретился в Минске, где сейчас проходят вторые Европейские игры, с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Азербайджанский спортсмен разместил под видео комментарий, в котором отметил, что рад был видеть в Минске старшего брата, который был приглашен на вторые Европейские игры в качестве почетного гостя: "После каждой встречи с тобой я получаю мощный заряд энергии, и в скором времени я приступлю к подготовке к следующему бою под флагом клуба "Ахмат".

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