https://news.day.az/unusual/1131917.html Забит Самедов «подрался» с Рамзаном Кадыровым - ВИДЕО
Забит Самедов «подрался» с Рамзаном Кадыровым - ВИДЕО
Профессиональный кикбоксер Забит Самедов, выступающий под прозвищем "Маугли", встретился в Минске, где сейчас проходят вторые Европейские игры, с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Азербайджанский спортсмен разместил под видео комментарий, в котором отметил, что рад был видеть в Минске старшего брата, который был приглашен на вторые Европейские игры в качестве почетного гостя: "После каждой встречи с тобой я получаю мощный заряд энергии, и в скором времени я приступлю к подготовке к следующему бою под флагом клуба "Ахмат".
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