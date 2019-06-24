Брат и сестра Сьюзан Клаттен и Штефан Квандт, которые совместно владеют почти половиной немецкого производителя автомобилей BMW, пожаловались на проблемы, связанные с их богатством. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Bloomberg.

"Многие считают, что мы все время просто просиживаем штаны на яхте в Средиземном море", - сказала Клаттен. По ее словам, это не так. "Роль "хранителя богатства" имеет собственные стороны, которые не так уж хороши", - пояснила она.

И Квандт, и Клаттен в интервью Manager Magazin поделились, что сейчас они чувствуют себя хорошо в своих ролях, однако изначально им было дискомфортно занимать руководящие позиции, будучи еще очень молодыми. Так, Квандту было около 30 лет, когда он впервые вошел в совет директоров.

По его словам, он предпочел бы до этого успеть пару лет поработать в качестве обычного продакт-менеджера или поучиться архитектуре. При этом и брат, и сестра рассказали, что в бизнесе ими двигают не деньги, а ответственность за рабочие места, которые дает их компания.

Сьюзан Клаттен и Штефан Квандт унаследовали состояние от своего отца - предпринимателя Герберта Квандта, который после Второй мировой войны помог превратить BMW в одного из известнейших производителей автомобилей. Клаттен находится на 53 месте в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Ее состояние оценивается в 18,9 миллиарда долларов.

Она владеет 21 процентом акций BMW. Клаттен также является держателем акций компании Altana (третья по величине фармацевтическая компания Германии), производителя продукции промышленного назначения из углерода и графита SGL Carbon, производителя кредитных карт Entrust Datacard и разработчика турбин Nordex.

Ее младший брат Штефан Квандт занимает в этом рейтинге 77 строчку. Его состояние оценивается в 15,8 миллиарда долларов, он владеет 21 процентами BMW. Он также имеет доли в производителе гомеопатических препаратов Biologische Heilmittel Heel, в Entrust Datacard и логистической компании Logwin.

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