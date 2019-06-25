Подсознание систематизирует речь таким образом, что у больного человека появляются особые "речевые шаблоны". Хэнкок с коллегами постарались определить признаки, которые помогут выявить у людей проблемы с психическим здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Одна из особенной речи психопата - употребление глаголов прошедшего времени. Это может говорить о психологической отстраненности. В отличие от здоровых людей человек с нарушениями психики больше говорит о прошлом, а не о настоящем.

Междометия, если их много в речи, также могут указывать на психическое заболевание. С помощью слов "э-э-э", "м-м-м" и других больной надевает на себя "маску нормальности". По словам ученых, междометия в данном случае помогают увеличить время на обдумывание того, о чем хочет сказать собеседник.

В речи психопата можно часто услышать слова "потому что", "вследствие", "соответственно" и подобные. Эта особенность говорит, что мир для человека с нарушениями психики - поле для осуществления своих планов.

Кроме базовых нужд, большая часть нормальных людей захочет удовлетворить потребность в духовности, любви, семье. В речи психопата в несколько раз больше слов о еде, сексе, деньгах, чем у здорового человека.

Слова-паразиты присутствуют в речи многих людей. Подобные словесные конструкции в речи психопата указывают на повышенную эмоциональность, которую сознание не контролирует. Человек в состоянии хронического стресса, нервный, с нарушениями психики постоянно будет употреблять слово "короче".

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