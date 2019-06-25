https://news.day.az/unusual/1132069.html «Игру престолов» уличили в плагиате
«Игру престолов» уличили в плагиате
Поклонники сериалы "Игры престолов" нашли эпизод, который похож на сцену в индийском телесериале про приключения Аладдина. Об этом сообщает ФАН.
Фанаты напомнили, что в третьей серии восьмого сезона "Игры престолов" Арья Старк убивает главу армии белых ходоков Короля Ночи. Однако в индийском сериале есть сцена, которая точь-в-точь повторяет эпизод из индийского сериала, где герой с кинжалом в руках бросается на другого персонажа, но его хватают за горло. После этого выроненное орудие падает в другую руку героя, и он вонзает его в живот сопернику.
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