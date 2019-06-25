Поклонники сериалы "Игры престолов" нашли эпизод, который похож на сцену в индийском телесериале про приключения Аладдина. Об этом сообщает ФАН.

Фанаты напомнили, что в третьей серии восьмого сезона "Игры престолов" Арья Старк убивает главу армии белых ходоков Короля Ночи. Однако в индийском сериале есть сцена, которая точь-в-точь повторяет эпизод из индийского сериала, где герой с кинжалом в руках бросается на другого персонажа, но его хватают за горло. После этого выроненное орудие падает в другую руку героя, и он вонзает его в живот сопернику.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!