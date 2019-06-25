Корреспондент регионального телеканала "Репортер 73" Валерия Чаурова в рамках сюжета об экологической ситуации у реки Волга "обратилась" к рыбе, находящейся на берегу. Видеофрагмент опубликован в Twitter-аккаунте СМИ.

"Что вы можете сказать о нынешней экологической ситуации на Волге?" - спросила журналистка в начале видео. После этого оператор поменял план и показал лежащую на берегу рыбу. В ответ на молчание Чаурова сказала: "Молчит. У меня тоже нет слов. Рыбное кладбище длиной минимум в километр навевает мысли о настоящем экологическом бедствии", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Телеканал уточнил, что многие жители Ульяновска в последнее время обеспокоены большим количеством мертвой рыбы у Волги. По мнению специалистов, причиной такой ситуации стало забивание жабр рыб тиной из-за недавнего шторма.

Как сообщает местное издание 73online, гибель рыб не связана с обмелением Волги. По предварительным данным, погибли более 100 ершей и окуней. Массовая гибель рыбы активно обсуждается местными жителями в соцсетях.

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