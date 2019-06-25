Отец решил взять сына на слабо и пообещал классный подарок, если тот сможет выполнить невероятно сложный футбольный трюк. Любой бы сказал, что это невозможно - на это рассчитывал и папа. Но получилось не только зрелищно, но и дорого, потому что теперь отцу придётся раскошелиться, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Фабиан Чарльз играет за академию английского футбольного клуба "Сток Сити" в команде для детей до восьми лет. Его отец Крис решил разжечь в сыне азарт во время тренировки и придумал невыполнимую, как он думал, задачку: трижды попасть мячом по перекладине ворот.

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