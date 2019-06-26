Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо - сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Овен

Сегодня в Овне может проснуться критик. Причем критичность Овна будет в меньшей степени направлена на себя и в большей - на всех остальных. Овну может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Овна сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Телец

Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Тельца свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Телец сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Близнецы

Сегодня весь день Близнецы могут ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, их будет поджимать время, а может быть - подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Близнецам вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Близнецы могут сделать сегодня, - это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Рак

Сегодня у Рака будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Рак сегодня способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Лев

Сегодня у Льва будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Лев сегодня способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Дева

Сегодня Дева весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убеждена, что она где-то рядом. Ее поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Деве сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Дева может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде - вещь почти бесполезная, и кроме нее она никому не нужна.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Весы хотят получить нужный результат, им придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Весах честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Скорпион

Сегодня в каких-то вопросах Скорпиону для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах - тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Скорпион рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Стрелец

Сегодня в делах Стрелец будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Стрельцу сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Козерог

Сегодня у Козерога день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Козерогу пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Козерог сегодня имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

Водолей

Сегодня Водолей будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Водолея. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Водолею сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Рыбы

Сегодня в делах Рыбы способны на решительные, даже радикальные, меры - особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, они будут настроены семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Рыбы необдуманно пустят деньги на ветер. С другой же - их боевой настрой поможет им сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

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