О пользе клубники знают все, но о том, что хвостики тоже полезны - немногие. Разберемся, почему не стоит выбрасывать хвостики от клубники.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Оказывается, клубничные хвостики нормализуют уровень сахара в крови, улучшают состояние кожи, а также уменьшают количество свободных радикалов. Из них можно заваривать чай, который обладает полезными свойствами. Например, если вы болеете, добавьте хвостики к малиновому напитку, чтобы обогатить его витаминами. Еще один рецепт полезного чая при простуде: десять хвостиков от клубники, две ягоды шиповника, пакетик зеленого чая.

Эти ингредиенты нужно залить литров кипятка и настоять десять минут.

Кулинары даже используют клубничные хвостики в приготовлении фруктовых соусов! Они утверждают, что такая добавка придает соусам оригинальный вкус.

Для того чтобы приготовить вкусный чай, вам нужно высушить хвостики. Для этого выложите их на салфетку и оставьте у окна. Зелень высохнет буквально за день. После этого хвостики можно хранить в емкости для пищевых продуктов или коробке. Хранить их требуется в шкафчике, куда не проникнет влага и солнечные лучи.

Для того чтобы аккуратно оторвать хвостик, не повредив ягоду, возьмите пластиковую трубочку для напитков и вставьте снизу клубники. Двигайте ею по направлению к хвостику до тех пор, пока он не отделится от ягоды.

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