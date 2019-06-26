Иногда разница между полами проявляется совершенно неожиданно. Ученые не могут сказать, является ли причиной особенности гендерной социализации - то есть разница в воспитании мальчиков и девочек - или какие-то природные особенности. Но факт есть факт: доказано, что женщины делают следующие вещи лучше мужчин.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Выгул собак

Согласно недавнему финскому исследованию, мужчины и женщины выгуливают собак с разным результатом для своего здоровья. Раньше врачи советовали диабетикам и тем, кто хочет сбросить вес, завести пса. Имелось в виду, что собака заставит хозяина больше двигаться. Оказалось, однако, что действует это только в отношении женщин. Мужчины выгуливают собак не так тщательно, а кроме того, по возвращении домой часто "награждают" себя за усилия чем-нибудь вкусным и вредным, сводя полезный эффект от прогулки к нулю.

Вождение автомобиля

Как показывают многолетние данные статистики страховых компаний, "обезьяной с гранатой" женщина за рулем вовсе не является. Женщины гораздо реже мужчин становятся виновниками серьезных аварий и в целом отличаются меньшей аварийностью при вождении. В некоторых странах страховщики предлагают женщинам-водителям сниженные тарифы на автострахование. Хотя женщины в России попадают в аварии чаще мужчин, это обычно мелкие ДТП без жертв. К тому же женщины-водительницы оказываются виновны лишь в 20% из них.

Руководство коллективом

Статистические исследования, проведенные на исторических материалах, а также анализ расцвета и падения современных корпораций, показал, что под женским руководством лучше цветут и империи, и трудовые коллективы. При этом женщины с трудом добираются до верхних постов - благодаря воспитанию они, как правило, хуже мужчин приспособлены к жесткой конкуренции и привыкли "благовоспитанно уступать". Превосходство женской руки в управлении ученые объясняют тем, что женщины не склонны "вытаптывать" вокруг себя сильных сотрудников-конкурентов и умеют использовать тех на благо дела.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!