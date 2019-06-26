Какие агрегаты для накопления энергии вам известны? Если провести подобный опрос, то большинство вспомнит лишь аккумуляторные батареи. А ведь есть еще маховики и супермаховики - так называемые "инерционные аккумуляторы" - устройства, способные накапливать и сохранять огромные объемы кинетической энергии. Интересным примером является устройство, созданное и запатентованное советским ученым и инженером Нурбеем Гулиа.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Что такое супермаховик Гулиа

Маховик вы наверняка видели, например, в часах или на коленвале вашего авто. Он представляет собой массивное вращающееся колесо, способное продолжать вращение долгое время после того, как его раскрутят. Супермаховик - это гораздо более совершенное устройство, но с тем же колесом в основе. Для того, чтобы минимизировать потери на трение при вращении, колесо супермаховика помещается в вакуумный кожух и/или располагается на магнитных подвесах. Примерно такой и была конструкция, предложенная Гулиа еще в 1964 году и максимально подробно описанная в его же книге "Инерционные аккумуляторы энергии".

Ученый создал несколько вариантов своего супермаховика, который мог накапливать энергию торможения или запитываться напрямую от электродвигателя и отдавать накопленную инерцию с высочайшим КПД - 98%. Ни один из существующих двигателей сегодня не способен работать с такой эффективностью. Что касается энергии, которую способен накапливать этот супермаховик, то ее во много раз больше, чем способна хранить даже современная аккумуляторная батарея аналогичного размера и массы. К примеру, собранный из современных композитных материалов супермаховик массой 150 кг способен обеспечить легковому автомобилю до 2 млн км хода.

Испытания и эксплуатация

Конечно, первые маховики, изготовленные Гулиа, не были столь совершенны. Но тем не менее они превосходили по своим возможностям все существовавшие тогда аккумуляторы. В эксплуатационном отношении устройство тоже показало себя неплохо. Его устанавливали на нескольких образцах общественного транспорта в Курске, а также был изготовлен грузовой автомобиль, в котором движущей силой был супермаховик с мотор-генератором.

Казалось бы, у СССР появился уникальный агрегат, способный стать мировой сенсацией и вывести промышленность страны на новый уровень. И все это с минимальными затратами и практически без ущерба для экологии. Но в начале 1970-х государственное финансирование проекта было свернуто, а неоднократные попытки Гулиа продвинуть его самостоятельно не нашли отклика в Правительстве.

А почему нет?

Евгений Золотов в книге "Проклятье аккумуляции, или Почему не слышно про супермаховик?" рассказывает, что инициатором закрытия проекта сначала было Министерство Промышленности СССР, а позже его поддержала и верхушка КГБ. На рубеже 1960-70-х бензин в Союзе стоил копейки, а потому тратиться на внедрение супермаховика никто просто не хотел. А с 1973 года из-за нефтяного кризиса стоимость нефти выросла более, чем в 4 раза, и изобретение Гулиа превратилось из ненужного во вредное. Ведь если бы оно попало в Европу или США, то советскую нефть просто перестали бы покупать. Самая что ни на есть угроза государственной безопасности.

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