Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи оценили связь расстояния между частными и многоквартирными домами и дорогами (а также зелеными насаждениями) с развитием гипертонии и признаками метаболического синдрома (высокий уровень триглициридов, низкий уровень липопротеинов высокой плотности, повышение уровня глюкозы в крови и ожирение).

Показано, что загрязнение воздуха от автомобильных выхлопов способствует повышению кровяного давления и возникновению состояния, предшествующего сахарному диабету. Однако негативное влияние наблюдалось только у тех, кто жил в многоквартирных домах. Ученые считают, что вблизи многоэтажек дорожное движение интенсивнее и автомобильных выхлопов больше. На здоровье также оказывают негативное влияние высокая плотность населения и шумовое загрязнение.

В то же время близость к растениям улучшает здоровье городских жителей. Для борьбы с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных для жизни состояний исследователи предлагают улучшать шумоизоляцию квартир и развивать зеленые зоны.

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