Не удивляйтесь, если ваши нервы будут натянуты до предела - сегодня гороскоп обещает водоворот бурных чувств, которые способны вылиться в столкновения с окружающими и конфликт интересов. По этой причине старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: оно будет настроено жестко и авторитарно. Впрочем, во многих сферах жизни - от творчества до любви - сильные эмоции способны стать не помехой, а наградой. В любом случае, сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное - старайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.

Овен

Сегодня - день, когда Овен будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Овна есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Телец

Сегодня Телец способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Тельца к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Тельцов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены крайне независимо! Любые попытки дать им совет или тем более пытаться ими управлять они воспримут как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для них конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельные Близнецы сегодня не приемлют никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на их делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Близнецы предложат свежее, неординарное решение.

Рак

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Рака и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Раку сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться - это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Лев

Сегодня Лев с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Льва будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Льву и стоит сегодня заняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Дева

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Девы. А ведь оно у нее не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Дева способна взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Деве сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Весы

Сегодня в течение дня Весы может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи они смогут посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми они занимаются, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Весы от дел, зато подарит свежие впечатления.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Скорпион всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Стрелец

Сегодня день позволит Стрельцу в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Стрельцу по плечу. Впрочем, даже если у Стрельца не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Козерога, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Козерог сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Водолей

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Водолею придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Водолей сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Рыбам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Рыбы смогут принять верное решение.

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