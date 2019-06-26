https://news.day.az/unusual/1132586.html Невеста пригласила на свадьбу своего пса и исполнила с ним танец - ВИДЕО
Невеста пригласила на свадьбу своего пса и исполнила с ним танец - ВИДЕО
Сара Карсон Дивайн не просто любит собак, она ещё и является талантливой дрессировщицей, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Пёс по кличке Герой удостоился особой чести, ведь хозяйка пригласила его на собственную свадьбу.
Однако, гостей поразило даже не это, а то, что счастливая невеста исполнила со своим четвероногим гостем и другом интересный танец, состоявший из множества трюков. Позже Сара рассказала, что Герой вот уже долгие годы дарил ей свою любовь и верность, вот она и решила не только взять его на свой праздник, но и сделать звездой вечера.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре