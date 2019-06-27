Самая масштабная авиакатастрофа, как бы это ни было парадоксально, случилась на земле. В 1977 году на Тенерифе на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета, полные пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Эта авиакатастрофа остается самой крупной в мировой истории авиации по количеству жертв. Накануне в соседнем аэропорте был совершен теракт, поэтому аэропорт Лос-Родеос принимал все прилеты и совершал другие вылеты. В результате этого он был перегружен.

В тот день столкнулись два самолета: Boeing 747-206B авиакомпании KLM и Boeing 747-121, принадлежащий Pan American. Перед столкновением на взлетно-посадочную полосу опустился сильный туман, поэтому пилоты не видели даже огней других самолетов.

Кроме того, еще одним фактором были трудности в коммуникации: диспетчер одной из вышек говорил с сильным испанским акцентом. Пилоты несколько раз переспрашивали у него команды. Возможно, это и стало одной из причин катастрофы.

Американский боинг уезжал со взлетно-посадочной полосы, в то время как голландский готовился к взлету. Из-за того, что командиры неправильно услышали указания диспетчера, Boeing 747-206B авиакомпании KLM начал взлет и увидел самолет только за 700 метров до точки столкновения. Второй борт пытался уйти влево, но не успел совершить маневр. Так, голландский боинг на полной скорости разгона врезался в американский самолет. Оба борта загорелись, а через образовавшиеся дыры некоторым удалось спастись.

Все 234 пассажира и 14 членов экипажа, находившихся в Boeing 747-206B авиакомпании KLM, погибли. В самолете Boeing 747-121 Pan American погибли 326 пассажиров и 9 членов экипажа. Оттуда спаслись 61 человек, среди которых были три пилота - носовая часть самолета была повреждена не так сильно.

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