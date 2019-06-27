Во время Великой отечественной войны в легендарной Владимирской тюрьме была создана система улучшенного типа заключения, которая распространялась на сидельцев, осужденных по политическим мотивам. Элитные зеки содержались в особых условиях, которые могли вызвать зависть не только у остальных осужденных, но и у рядовых граждан СССР того времени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Номерные заключенные

Каждый заключенный, переведенный на особый статус, получал номер, а настоящее имя и фамилию сидельца знало только высшее руководство централа и несколько человек из КГБ. В обмен на "стирание личности" зек получал серьезные привилегии, например: право лежать на нарах в любое время суток, освобождение от стрижки наголо, часовое свидание с членами семьи раз в сутки, две прогулки по 60 минут каждая.

Сидельцам позволялось заниматься литературной деятельностью, ввести рукописи, получать свежие газеты и книги из библиотеки города Владимир. Через начальника тюрьмы "номерные зеки" за свои деньги могли купить продукты и разные предметы быта. Два раза в день они получали горячую еду, а утром и вечером чай. Для разнообразия рациона использовали свежие овощи. Каждого заключенного еженедельно осматривали врачи.

Кем были "элитные заключенные"

В архивах Владимирского централа сохранились сведения о личности нескольких номерных зеков. На особых условиях сидели руководители Эстонии, Латвии и Литвы, родственники высокопоставленных чиновников - брат наркома Серго Орджоникидзе, Константин, а также члены семьи второй супруги Сталина Надежды Аллилуевой.

Также в эту категорию попадали шпионы. Аладжанян - священник и английский разведчик, венгерский шпион Тибор и коллаборационисты высокого ранга, например: Борис Меньшагин, которого немцы назначили бургомистром Смоленска. Один и заключенных Гедемин Меркис, сын литовского политического деятеля, вспоминал, что во время войны делился едой с охранниками, которые питались хуже подопечных им зеков.

При этом ему разрешали читать книги по экономике, истории, географии. После смерти Иосифа Виссарионовича большинство номерных заключенных освободили.

Тюрьма-богодельня

Одним из таких сидельцев был бывший депутат Государственной дума Василий Шульгин, который принимал отречение последнего Романова. В 1944 году его арестовали в Европе и после суда эмигранту дали максимальный срок. Местом отсидки стала Владимирская тюрьма, а его сокамерниками были писатель Андреев, академик-биолог Василий Парин и князь Петр Долгорукий.

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