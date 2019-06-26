Несворны и его коллеги выяснили, что ответ на этот вопрос можно найти еще в одном месте - на окраинах Солнечной системы, где обитает огромное множество карликовых планет. Некоторые из них вращаются в противоположном направлении по отношению к Земле и остальным планетам, или же их орбиты наклонены под большим углом к "блину" нашей планетой семьи.

Вдобавок, многие из них оказались не одиночными, а двойными малыми небесными телами , чьи "половинки" или вращаются друг вокруг друга на очень небольшом расстоянии, или же соприкасаются. Именно так устроена карликовая планета Ультима Туле, "плоский мир", который недавно изучил зонд New Horizons.

Подобные свойства абсолютно не характерны для "больших" миров нашей планетной семьи и они, как показали расчеты американских планетологов, могут отражать в себе то, как формировались первые планетизимали.

К примеру, многие ученые предполагают, что "зародыши" планет зародились благодаря тому, что протопланетный диск был неоднороден по своей структуре. Внутри него содержались как относительно разреженные, так и плотные участки, где пыли, газа и космической "гальки" было больше.