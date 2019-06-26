Несворны и его коллеги выяснили, что ответ на этот вопрос можно найти еще в одном месте - на окраинах Солнечной системы, где обитает огромное множество карликовых планет. Некоторые из них вращаются в противоположном направлении по отношению к Земле и остальным планетам, или же их орбиты наклонены под большим углом к "блину" нашей планетой семьи.
Вдобавок, многие из них оказались не одиночными, а двойными малыми небесными телами , чьи "половинки" или вращаются друг вокруг друга на очень небольшом расстоянии, или же соприкасаются. Именно так устроена карликовая планета Ультима Туле, "плоский мир", который недавно изучил зонд New Horizons.
Подобные свойства абсолютно не характерны для "больших" миров нашей планетной семьи и они, как показали расчеты американских планетологов, могут отражать в себе то, как формировались первые планетизимали.
К примеру, многие ученые предполагают, что "зародыши" планет зародились благодаря тому, что протопланетный диск был неоднороден по своей структуре. Внутри него содержались как относительно разреженные, так и плотные участки, где пыли, газа и космической "гальки" было больше.
Эти неоднородности и порождаемые ими аэродинамические силы будут заставлять другие частицы материи сбиваться в кучи в подобных точках, что быстро приводит к формированию достаточно крупных планетизималей. Почти все из них, как показали расчеты Несворны и его коллег, будут объединены в пары, причем они будут вращаться друг вокруг друга в том же направлении, как и вокруг Солнца.
Руководствуясь этой идеей, авторы статьи проследили за движением нескольких десятков двойных карликовых планет, используя орбитальную обсерваторию "Хаббл" и наземный телескоп Кека на Гавайских островах. Оказалось, что больше 80% объектов было устроено так, как предсказывала эта теория, что свидетельствует в пользу ее справедливости.
Как надеются ученые, новые порции данных, которые New Horizons передаст на Землю в ближайшие месяцы и годы, помогут им уточнить эти выкладки и раскрыть новые тайны рождения зародышей планет.