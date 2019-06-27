В Сети появилось видео, снятое пассажирами самолета, вылетавшего из американского Цинциннати.

Стюардесса решила зачитать правила безопасности полета рэпом. Под конец восторженные "зрители" начали поддерживать бортпроводницу, хлопая в такт. После того, как стюардесса пожелала пассажирам прекрасной недели, в салоне раздались аплодисменты, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик быстро набирает популярность в Сети.

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