https://news.day.az/unusual/1132750.html Стюардесса зачитала правила безопасности рэпом и стала звездой Сети - ВИДЕО
Стюардесса зачитала правила безопасности рэпом и стала звездой Сети - ВИДЕО
В Сети появилось видео, снятое пассажирами самолета, вылетавшего из американского Цинциннати.
Стюардесса решила зачитать правила безопасности полета рэпом. Под конец восторженные "зрители" начали поддерживать бортпроводницу, хлопая в такт. После того, как стюардесса пожелала пассажирам прекрасной недели, в салоне раздались аплодисменты, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ролик быстро набирает популярность в Сети.
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