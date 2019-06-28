Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!

Овен

Сегодня в течение дня у Овна могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Овна сегодня будет в избытке.

Телец

Сегодня ситуация потребует от Тельца взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, сегодня он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Тельцу пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Тельца окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.

Близнецы

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Близнецами! Звезды гороскопа предупреждают их, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Близнецов в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Близнецы со временем пожалеют - это способно ударить по их репутации. Так что сегодня им необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые их используют.

Рак

Сегодня Раку будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Рак будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Рака сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Лев обычно относится скептически к подобной литературе, сегодня ему стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Лев преуспеет.

Дева

Сегодня Дева способна оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к ней! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Деве достаточно использовать свою харизму - отказать ей не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Девы и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда ее будут буквально разрывать на части!

Весы

Сегодня Весы будут ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Весы способны направлять действия окружающих в нужное им русло. Для этого они могут задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Весы сегодня все равно добьются своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Скорпион

Сегодня - редкий день, когда в споре Скорпиона с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Скорпиону такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Скорпион может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Стрелец

Сегодня от Стрельца потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Стрельца, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Стрелец не пожалеет, наоборот, сегодня ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Козерог

Сегодня Козерогу будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Козерог встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Водолей

Сегодня Водолея порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Водолея: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Водолей, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Рыбы

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Рыб способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, им удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Рыбам сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!