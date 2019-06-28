Если вы до сих пор не купили абонемент в фитнес-центр, - не расстраивайтесь. Оказывается, занятия спортом на свежем воздухе куда более эффективны, чем ежедневные тренировки в спортзале. И на то есть веские причины.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Свежий воздух = тяга к спорту

Регулярные прогулки на свежем воздухе положительно сказываются на эмоциональном состоянии - нам хочется чаще выходить на улицу. Вот почему, начав тренироваться вне спортзала, люди редко бросают начатое, и тренировки на улице становятся их привычкой.

Ходьба лучше беговых дорожек

Процесс жиросжигания происходит при аэробной нагрузке, а самая эффективная из них - скандинавская ходьба или бег трусцой. Быстрые пробежки лишь приведут к проблемам с суставами, быстрой усталости и одышке. Зато во время скандинавской ходьбы работают 90% мышц тела. Однако стоит помнить, что заниматься ей лучше под контролем наставника.

Больше кислорода

Даже если в зале идеальная система вентиляции, в нем все равно куда меньше кислорода, чем на улице. Кислород же помогает нам не только сбросить вес, но и усилить процессы, отвечающие за удаление углекислого газа и молочной кислоты, которая обычно провоцирует боль в мышцах после занятий спортом.

Желудок скажет "спасибо"

Занятия спортом на свежем воздухе помимо прочего помогают нормализовать кислотно-щелочное равновесие, что способствует оздоровлению всех функциональных систем. Благодаря этому мы перестаем переедать и худеем без вреда для организма.

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