Наличие одного или нескольких бассейнов в отеле обычно прямо указывает на его уровень. Но и пять сияющих звезд, как оказалось, не дают гарантии полной безопасности при купании. Даже если хозяин отеля соблюдает все нормы и придерживается строгих стандартов чистоты, уследить за человеческим фактором он не в состоянии. А это означает, что заплыв в голубой водичке, расслабленное лежание в общественном джакузи или веселая поездка в аквапарк могут закончиться совсем не так, как вы планировали.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Служители отелей, которые отвечают за чистоту бассейнов и прилегающей к ним территории, могли бы рассказать и даже показать вам много интересного, если бы были разговорчивы. Но существует негласное правило - не обсуждать с клиентами то, что вылавливается из воды. Конечно, если только это не ваш купальник, улетевший с балкона. Но в отпускной сезон в интернете нет-нет, да появляются страшилки, вроде той прошлогодней новости о невинной девушке, которая забеременела, искупавшись в бассейне в Турции. Это, конечно, сказки, а вот настоящая опасность зачастую не видна невооруженным взглядом.

Совести у вас нет!

Центр по контролю за заболеваниями (США) провел исследование, целью которого было выяснить, что скрывается в воде бассейна. И результаты его были неутешительны: каждый восьмой из проверенных бассейнов показал наличие кишечной палочки. Эти бактерии наиболее часто связаны с человеческими фекалиями, а, как показало то же исследование, среднестатистический посетитель бассейна вносит в воду не менее 0,14 грамма фекалий. Да-да, это именно те граждане, которые не принимают душ перед посещением бассейна и те родители, которые считают, что нет ничего страшного в том, чтобы поменять детке памперс у бортика или не проверить его перед тем, как ребенок зашел в воду.

Среди медиков даже появился термин: "Водные заболевания рекреационного характера (RWI)". Они вызываются микробами, которые попадают в организм при глотании загрязненной воды, присутствующей в плавательных бассейнах, джакузи, аквапарках, озерах и морях. И по данным все того же Центра по контролю за заболеваниями, в последние два десятилетия количество вспышек RWI увеличилось в несколько раз. Самым распространенным заболеванием из этого списка является диарея, вызванная кишечной палочкой.

А как же дезинфекция?

Это закономерный вопрос. Конечно, в той или иной степени (это уже лежит на совести отельера) в бассейнах периодически проводится чистка, а в воду добавляется хлор и другие дезинфицирующие средства (бром, озон и т.д.). И правильное содержание хлора решает многие проблемы. Но! Опять же пресловутый человеческий фактор. Многие купальщики не считают зазорным эээ... сделать пи-пи в бассейне. Никто ж не увидит! Всезнающие американские исследователи утверждают, что каждый пятый мочится в воду при купании. Отвратительно! А прежде всего потому, что моча, а также пот и солнцезащитные средства, которыми обильно мажутся загорающие у бассейна, - это настоящие убийцы хлора. Попадая в воду, эти вещества вступают в реакцию и практически поглощают хлор, который предназначен для уничтожения вредных микробов. Вывод: даже строго соблюдая нормы, отель не может гарантировать полной безопасности. Кроме того, существуют паразиты, которые могут выживать в воде, обработанной хлором, до 10 дней - это криптоспоридии и лямблии, паразитирующие в тонком кишечнике. Правда, спешим вас успокоить: заразиться ими может только человек с сильно ослабленным иммунитетом.

Пахнет хлором? Это плохо!

Возможно, прочитав все вышесказанное, вы можете подумать, что чем сильнее пахнет от бассейна хлоркой, тем лучше. Ну, вроде хлора в нем достаточно, все микробы убиты наповал. А вот и нет! Все ровно наоборот. Тот специфический запах бассейна, который нам всем хорошо знаком, возникает не от хлора, а от образования хлорамина - химической реакции хлора и выделений человеческого тела: пота, мочи, фекалий, лосьона и солнцезащитного крема. Так что запомните: сильный запах хлора - индикатор грязи.

Конечно, хлорирование - не единственный способ дезинфекции воды. Но он самый дешевый, эффективный и распространенный. Другие способы, такие, как бромирование, озонирование, обеззараживание воды с помощью активного кислорода, встречаются реже, обычно, в очень дорогих отелях, поскольку стоят дороже. Но и они, увы, не стопроцентная гарантия чистоты. И некоторые из них, например, очищение при помощи солевого электролиза или ультрафиолета требуют дополнительной обработки хлором.

Как обезопасить себя и других?

Если у вас все еще не отпало желание пользоваться общественным бассейном, постарайтесь свести риски к минимуму, а поэтому:

Часто мойте руки.Перед тем, как пойти в бассейн, примите душ. Используйте только мыло - обычное или жидкое. Гель для душа плохо смывается водой, а поэтому не подходит для этих целей. Смойте с себя солнцезащитный крем.

Прежде чем войти в воду, вымойте детей с мылом, особенно те места, что соприкасались с подгузником. Также мойте детей после того, как они воспользовались туалетом или после смены памперсов. Следите за тем, чтобы они были чистыми и никогда не меняйте их возле бассейна - только в специально отведенной для этого комнате.

Не вздумайте глотать воду в бассейне.

Не плавайте, если у вас диарея (это особенно важно для детей, носящих подгузники).

Вы имеете право требовать книгу проверок чистоты воды.

Иногда понять, насколько чист или грязен бассейн, можно, зачерпнув воду в прозрачный пластиковый стаканчик. Если вода не кристально-прозрачная, обходите этот бассейн стороной. Согласно СанПину, принятому в нашей стране, вода в бассейне должна по качеству соответствовать питьевой. Просто положитесь на свое шестое чувство и спросите у себя: "Готов я выпить эту воду?" Если ответ - категорическое "нет", то и залезать в этот бассейн не стоит.

Чтоб наверняка!

Если вы самый дотошный человек на свете, можете приобрести специальное устройство для проверки воды в бассейне. Для контроля качества воды используются наборы, позволяющие провести комплексный анализ (стандартная проверка на хром, бром, уровень pH, кислотности и щелочи). К сожалению, тестер не покажет наличия микроорганизмов и болезнетворных бактерий - для этого потребуется целая лаборатория. Но и тех показателей может быть достаточно, чтобы решить отказаться от купания в бассейне. Кстати, стоит такой тестер не очень дорого - от 400 рублей. А после отпуска он может пригодиться и дома - периодически изучать воду из крана на кухне.

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