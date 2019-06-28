Проводницы получают не такую уж большую зарплату, поэтому не гнушаются различными вариантами подработок в рабочее время. Что же они могут сделать за небольшую плату неофициально?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Разрешить покурить в тамбуре

Кто еще не в курсе, в поездах по закону курить запрещается, это можно делать лишь на улице, когда поезд делает остановки. Но остановки в поездах дальнего следования бывают не так часто, как некоторым хотелось бы, поэтому многие продолжают курить в тамбуре. Проводницы периодически наведываются в это место и начинают пугать курящего пассажира полицией и штрафом. Но одновременно они предлагают взаимовыгодное решение: пассажир покупает у них сувенирчики или еду, либо просто дает деньги, и он может спокойно курить дальше.

2. Продать алкогольные напитки

Часто у них имеется в запасах алкоголь, который они могут продать пассажиру. И хотя его цена будет завышена, человек все равно его возьмет, так как больше негде, а выпить в приятной компании хочется.

3. Передать посылку

Некоторые люди только и пользуются этой услугой проводников, предпочитая обращаться именно к ним, а не в официальные службы доставки. Этим экономится время и стоимость отправки, и можно не переживать, что посылка где-то затеряется. Человек просто перед отправлением поезда отдает проводнику передачу и благодарит за это деньгами. В итоге все довольны.

4. Безбилетный проезд

Не так часто, но все же встречаются люди, у которых возникли какие-то проблемы и им надо срочно уехать, а билета нет. Тогда они договариваются с проводницей, дают ей определенную сумму, и едут несколько станций без билета на свободном месте.

5. Ну и есть еще услуга, о которой прямо не говорят и редко предоставляют, но некоторые проводницы позволяют себе отдохнуть и близко пообщаться с денежным пассажиром. Обычно этим пользуются северные вахтовики, едущие с заработков.

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