У знаменитого супершпиона, способного преодолеть сложности, выйти сухим из воды, попав в безвыходную ситуацию, имеется интересная деталь в биографии, пресловутый "русский след". Именно командировка в Москву разбудила фантазию Яна Флеминга, породила уникального литературного персонажа - обаятельного Джеймса Бонда.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Неуч-аристократ: вехи на пути к успеху

До момента, когда из-под пера Флеминга вышли популярные романы, прославляющие литературный и кинематографический персонаж, прошло много непростых лет. Пройденный путь дает основания предполагать, что описанные в "бондиане" приключения выдуманы лишь отчасти.

Писатель родился в семье аристократа, близкого к политическим кругам Англии. Ян унаследовал титул, громкую фамилию, которую позорил в самых престижных учебных заведениях страны. После того, как будущего писателя выгнали из Итона, Королевского военного колледжа, он продолжил образование на континенте. Недоучившись, он подал прошение о приеме на работу в министерство иностранных дел, куда не был принят из-за плохого знания родного языка. Подняв старые связи, мать Флеминга устроила его помощником редактора в агентство "Рейтер", где Ян научился владеть пером.

Шпионская деятельность

В свою первую командировку Флеминг отправился в 1933 году и путь его лежал в СССР. Пресса освещала громкий процесс над шестью инженерами, строившими московское метро. Они обвинялись в саботаже и шпионаже. Сделав бойкий репортаж, наш герой решил взять интервью у Сталина, для чего послал ему письменный запрос. Из Кремля пришел предельно корректный отказ за подписью вождя. Кроме того, что Иосиф Сталин не имел времени на встречи с иностранными журналистами, он подозревал Яна в шпионаже.

Став обладателем ценного автографа, писатель попытался использовать его для повышения своего рейтинга. Флеминг встретился с представителем спецслужб Джоном Годфри, которого заинтересовал рассказ о визите в Москву, смелость при общении со Сталиным, нестандартное видение ситуации.

Успех улыбнулся будущему "отцу" Джеймса Бонда лишь в 1939 году, когда сэр Годфри возглавил британскую разведку. Он вспомнил о настырном журналисте и отправил его во вторую командировку в Москву. Флемингу удалось взять интервью для "Таймс" у трех наркомов - Микояна, Ворошилова, Литвинова. Сталин, зная о разведывательной миссии журналиста, от встречи опять отказался.

Шпионская деятельность Флеминга не полностью освещена и сейчас. По данным, полученным из частично расшифрованных архивов, в ходе работ, проведенных британским Аналитическим центром политических исследований, известно, что он имел отношение к похищению Бормана, участвовал в поиске секретной лаборатории ракет "Фау", находился на нелегальном положении во Франции во время немецкой оккупации, разрабатывал спецоперацию по эвакуации короля Албании. В отставку писатель ушел в 1946 году в звании командора, получив на память наградной револьвер.

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