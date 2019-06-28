Придя в кафе, посетители могут не только выпить кофе, но и полежать в гробу - ВИДЕО
"The Death Awareness Cafe" - это необычное заведение в Бангкоке (Таиланд), в котором посетителям предлагается не только утолить голод и насладиться напитками, но и задуматься "о бренном", передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Сделав заказ, люди могут испытать необычный опыт и полежать некоторое время в самом настоящем гробу, причём владелец заведения предлагает такое времяпрепровождение своим гостям вовсе не ради шутки или развлечения.
Идея была вдохновлена буддийской философией и направлена на то, чтобы поощрить людей отказаться от такого порока, как жадность. Глава "The Death Awareness Cafe" уверен, что как только крышка гроба закрывается, люди могут полежать в тишине и темноте и в полной мере осознать, что они не в состоянии взять с собой какие-либо материальные блага на тот свет.
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