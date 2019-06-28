"Астронавты не умирают по субботам", - эта фраза принадлежит Нилу Армстронгу - тому самому, кому первым из всей человеческой расы было суждено ступить на поверхность Луны. Конечно, всем нам более известна другая его фраза про "маленький шаг для человека и большой для всего человечества".



О достоверности высадки американской экспедиции на Луну было сломано много копий. Особенно старалась советская пропагандистская машина, которая не могла смириться с поражением в "лунной гонке", ведь "Война за космос" была частью большого противостояния двух держав. В советской печати часто говорили о том, что высадка была инсценирована, что флаг США не мог развеваться на поверхности Луны, что на самом деле никакой экспедиции не было и что это абсолютно постановочные кадры.



Спустя 50 лет после исторической экспедиции режиссер Тодд Дуглас Миллер вместе с продюсерами Ивэном Крауссом, Томасом Петерсеном, Эми Энтелис и другими представляют на суд зрителей документальный фильм "Аполлон-11", в котором очевидцы расскажут о проблемах, с которыми столкнулись космонавты при подготовке к полету, эмоциях, которые испытывали участники миссии и невероятных, а порой и мистических событиях, окружавших членов экспедиции.



Азербайджанские зрители увидят документальный фильм "Аполлон-11" в формате IMAX только один день, 3 июля, в кинотеатре Park Cinema Flame Towers. Создатели фильма сумели сотворить самый настоящий шедевр: десятки тысяч минут съемок, тысячи статей, сотни свидетелей, беспрецедентная по своему масштабу работа вылилась в полтора часа экранного времени, в фильм, который расскажет о дне, изменившем мир и космическую науку навсегда. Билеты можно приобрести как в режиме онлайн, так и в кассах Park Cinema и iTicket.



"Астронавты не умирают по субботам", - сказал Армстронг в своем последнем интервью. "Во всяком случае, я не знаю ни одного случая", - добавил он. Первый человек, ступивший на Луну, умер в субботу, 25 августа 2012 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!