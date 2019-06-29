Сегодня звезды гороскопа предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей и любых видов креатива, так что творческие люди будут чувствовать себя в своей стихии. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы - советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.

Овен

Сегодня Овну следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Овну сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Телец

Сегодня, за что бы Телец ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Телец способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Телец сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Близнецы

Сегодня Близнецов ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать их какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Близнецам продвижение в карьере, их чем-то порадуют близкие или их ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленные надеждами и перспективами, они могут сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Близнецов от запланированных дел.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Рак сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Рака сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Лев

Сегодня лучшим, что Лев может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Льву потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Лев может рассчитывать на многообещающий результат.

Дева

Сегодня Деву может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в ее планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Девы, а может, она связана с какими-то событиями в ее делах. Так или иначе, Деве придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у нее уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Деве нелегко будет выполнить все, что она изначально планировала.

Весы

Сегодня для Весов - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Весы целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Весы сегодня не только способны пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Скорпион

Сегодня Скорпион может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Скорпиону будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Скорпион не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Скорпиона близка к абсолютному нулю.

Стрелец

Сегодня ситуация может потребовать от Стрельца взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Стрелец избавится от гирь на своих ногах!

Козерог

Сегодня, за что бы Козерог ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Козерог до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

Водолей

Сегодня Водолей может испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Водолей способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Водолею благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Рыбам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Рыб связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

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