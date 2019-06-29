Успех не сваливается на людей с неба - люди двигаются к нему годами упорной работы, потраченных нервов и даже пролитых слез. Именно поэтому вам нужно чаще обращать внимание на то, какие привычки у тебя есть и не совершаешь ли ты ошибок, которые останавливают развитие. Heroine собрал наиболее распространенные проблемы современных девушек, мешающих вам достичь высот.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Прокрастинация

Еще один день, когда вы так и не набрались духу, чтобы поговорить о повышении. Еще один день, когда вы не взялись за свой учебник по английскому. Еще один день, когда вы не начали вести свой бюджет. Люди, которые постоянно ждут подходящего времени для своих планов, никогда не будут достигать успеха во всем. Используйте любые возможности в тот же момент, когда они у вас появляются. Даже если не повезет с одной сферой, результат может показать другая, не менее полезная.

2. Перфекционизм

Худшая привычка, мешающая профессионализму, - желание сделать любую работу идеально, чего бы это ни стоило. Вам стоит помнить, что все мы - люди, и каждый имеет право на ошибку. Вам также не стоит ждать многого и от других людей - иначе вы рискуете постоянно быть разочарованной. Жизнь, работа, семья - ничто из этого не может быть идеальным. Да, вам нужно стараться по максимуму, чтобы получить как можно больше, - но некоторые ситуации просто стоит оставить на волю случая.

3. Желание умничать

То, что вы хорошо образованы и начитаны, еще не значит, что знаете все. Дайте людям возможность время от времени оспаривать ваши знания и прислушивайтесь к их словам - высока вероятность того, что вы упускаете из виду что-то очень важное. То, что у кого-то мало опыта или он сильно младше, чем вы, - еще не значит, что он не имеет право высказать свое мнение.

4. Поиск чужого одобрения

С детства мы привыкли постоянно ждать одобрения от старших. Делаешь шаг - и оглядываешься на маму, чтобы понять, хорошо ли ты справляешься. Получаешь пятерку в школе - бежишь домой, чтобы как можно быстрее похвастаться результатами. Как только родители говорят тебе, что ты справляешься плохо, - самооценка может начать снижаться.

У некоторых людей эта привычка не исчезает даже после того, как они уже стали взрослыми. Они постоянно чувствуют, что их недооценивают - руководитель давно не подтверждал, что работа выполнена отлично, а муж даже не ценит усилия, которые были вложены в отношения. В долгосрочной перспективе эта вредная привычка значительно влияет на твое личностное развитие.

5. Поощрение своей грусти

Наверняка, в вашей работе давно не было серьезных прорывов, как минимум потому, что вам абсолютно не хватает времени на себя. Успешные люди, выступающие на TedxTalk, уделяют заботе о себе особое значение - они регулярно занимаются спортом или йогой, следят за тем, что едят, и делают все, чтобы оставаться здоровыми и расслабленными. Если же вы считаете, что свое печальное положение дел стоит принимать как данность, не пытаясь внести никаких изменений, - маловероятно, что вы когда-либо станете счастливой и успешной.

6. Трудоголизм

Вы работаете изо всех сил, чтобы сохранять свои отличные показатели? Выкладываетесь по максимуму, чтобы доказать, чего вы стоите - настолько, что вечером нет сил поднять руку? Этот подход не поможет вам достичь успеха в долгосрочной перспективе. Делайте то, на что у вас действительно хватает ресурсов, и делегируйте остальные задачи, которые находятся не в зоне вашей ответственности. Если вы умрете от истощения - ваше место все равно займут, так что не волнуйтесь о том, что вы навредите делам компании.

7. Неумение следовать собственным приоритетам

Предположим, вы уже поставили несколько целей на месяц, квартал и год. Но как много времени вы уделяете тому, что не относится к вашей цели напрямую? Вам стоит отказаться от всего, что мешает достигать поставленных целей. Убирайте подальше телефон, выключайте уведомления, отказывайтесь от встреч с людьми, которые не приносят вам ни эмоциональной, ни материальной пользы. Установите приложение, где будете подсчитывать, как много времени вы теряете зря, в то время как другие люди ускорились к своей мечте.

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