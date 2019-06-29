Все стремятся к обогащению. Только у кого-то получается добиться поставленных целей, а кто-то так и живёт с претензиями на мир и недовольством собой. Likeyou разобрался, какие привычки тянут людей вниз и не дают приблизиться к желаемым доходам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Привычка экономить на всём

Мышление потенциального бедняка включает в себя до боли навязчивую идею экономить на всём. Горящие глаза при виде распродажи в магазинах, страх оставить чаевые официанту или дать в долг хорошему знакомому... Знакомо? Такая мания сохранить деньги лишает роста и стимула зарабатывать больше. Тотальная экономия - не панацея от бедности, а показатель того, что человек не умеет правильно распределять свои доходы и расходы.

2. Привычка жить стабильно

Каждодневная рутинная работа, не очень приятный начальник, неорганизованные коллеги и стабильный заработок. Ну а что, зато каждый месяц своя копеечка в кармане! Зачем увольняться, ведь, кажется, всё не так уж и плохо. Люди с такой психологией боятся уйти с унылой работы и подыскать что-то более подходящее для себя. Угроза остаться вообще ни с чем полностью лишает "бедняка" амбиций и стремлений к лучшей жизни.

3. Привычка завидовать

Бухгалтера из соседнего отдела повысили, и вы уже выстраиваете причинно-следственные связи произошедшего? Тяга к сравнению себя с другими не приведёт ни к чему хорошему. Лучше подумайте о том, что сделать в ближайшие пару месяцев, чтобы улучшить свои показатели на работе и заслужить признание начальства.

4. Привычка жалеть себя

Токсичная жалость к себе провоцирует вашего внутреннего "бедняка" на страдания и претензии о несчастливой жизни. К тому же, люди не любят вечных нытиков, которые винят весь мир в своих неудачах. Признайте свои ошибки и идите дальше, не связывая себя с достижениями других.

5. Привычка заниматься тем, что не нравится

Человек, который не любит свое дело, найдет миллион отговорок, почему он всё ещё не успешен. Работа должна быть в удовольствие, ведь как иначе просыпаться по утрам с желанием приехать в офис. Начинать необходимо с малого. К примеру, можно устроиться на позицию стажёра в компанию своей мечты или попробовать извлечь прибыль из своего хобби.

6. Привычка прятаться в зоне комфорта

Нужный момент никогда не настанет, если не будет усилий и хоть каких-то действий по направлению к ожидаемому уровню доходов. Повышение не случится само по себе и идеальная работа не постучится в дверь. Ищите, просматривайте сайты с вакансиями, знакомьтесь с новыми людьми, которые могут порекомендовать вас на заманчивую должность. Главное - не сидеть на месте.

7. Привычка оценивать успех в денежных знаках

Если вы связываете счастье исключительно с материальным ценностями, добро пожаловать в клуб "генетической бедности". Часто родители с детства навязывают мнение о равенстве успеха с классной машиной или большим домом. Крепкая семья, гармония с собой, поддержка друзей - вот что такое настоящее достижение, которое станет основой для других наполеоновских свершений.

8. Привычка делать всё, как другие

Иногда это желание соответствовать моде и трендам доходит до абсурда. Люди берут кредиты на пышные свадьбы, машины, телефоны и прочие гаджеты, чтобы показать соседям и знакомым свою "состоятельность". Если это не приносит никакого удовольствия и счастья, тогда зачем это вообще нужно? Чаще всего качественную вещь можно купить гораздо дешевле, а праздник отметить только с родными.

Честность - не всегда залог продуктивных и доверительных отношений.

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