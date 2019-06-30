Сегодня гороскоп обещает, что своеволие у вас достигнет своего апогея. Это может проявиться в полном нежелании подчиняться каким-либо правилам, решая все по-своему. Мнение окружающих будет интересно вам только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс. Чтобы не наломать дров, лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.

Овен

Сегодня в руках Овна все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него - стоять коромыслом! Овен настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Овен рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Телец

Сегодня замечательный день для всех Тельцов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Тельцу шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Телец может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Телец уже перестал надеяться на результат.

Близнецы

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Близнецов будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Близнецов к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем им просто не будет равных. Посвятив день планированию, Близнецы не пожалеют: сегодняшние идеи способны вывести их на новую высоту!

Рак

Сегодня Раку лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Рака мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Раку сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Лев

Сегодня Лев имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Лев столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Дева

Сегодня для Девы наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ей новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Девы, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Дева сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Весы

Сегодня, за что бы Весы ни взялись, звезды гороскопа не советуют им торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять их к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Весам может показаться, что промедление смерти подобно, и если они поддадутся этому порыву, то рискуют наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Весам следует держать себя в руках. Сегодня им лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Скорпиона можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Скорпион превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Стрельца к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Стрелец должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Козерог

Сегодня в любых делах Козерогу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Козерог посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Козерога нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, "от и до".

Водолей

Сегодня звезды гороскопа призывают Водолея задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Водолей может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует быть вдвойне осторожными: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах их жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Рыбы могут быть втянутыми в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, им следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

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