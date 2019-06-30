В советские времена фильмы снимали не только по госзаказу. Некоторые режиссеры шли против системы и затрагивали темы, которые их волновали. Вспоминаем киноленты, которые вызвали возмущение и неприятие советских властей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Интервенция" 1967 года

Фильм "Интервенция" Геннадия Полоки, снятый в 1976 году, вышел на экраны лишь в 1987-м. Создание фильма было приурочено к 50-летию Октябрьской революции. Сюжет гротескной комедии основан на реальных событиях, которые происходили в Одессе во время ее оккупации войсками Антанты в 1919 году. У некоторых героев есть реальные прототипы - большевики-подпольщики, а также Софья Соколовская и Жанна Лябурб, которые вели антивоенную пропаганду среди иностранных военных и матросов. В итоге председатель Госкино Алексей Романов запретил фильм к показу. По его словам, он стал "очевидной творческой неудачей киностудии "Ленфильм" и Полоки, были допущены "идейные просчеты". Создатели картины пытались отстоять ее, но безуспешно. К тому же, одну из главных ролей исполнил Владимир Высоцкий, творчество которого тогда находилось в подполье. Несколько копий "Интервенции" сохранилось к моменту ослабления цензуры и фильм вышел на экраны спустя более 10 лет.

"История Аси Клячиной..." 1967 года

Трогательная реалистичная кинокартина Андрея Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" не прошла советскую цензуру. В съемках участвовали обычные жители деревни. В фильме показаны проблемы простого народа в советские времена. Чиновникам не понравились упадок и нищета, которые являлись тогда реальностью деревенской жизни в стране. Фильм стал вызовом обществу, которое жило в неведении, поэтому власти решили запретить его. Киноленту показали лишь в 1987 году.

"Комиссар" 1967 года

Главные роли в фильме "Комиссар" о событиях Гражданской войны исполнили Нонна Мордюкова и Ролан Быков. Власти были недовольны кинолентой еще на стадии производства. Режиссер Александр Аскольдов отказался внести поправки в сюжет и был отстранен от работы и уволен со студии. Его также исключили из партии. Спецкомиссия решила приостановить съемки, поскольку картину признали самой антисоветской за всю историю кино в СССР. Аскольдов больше не снимал полнометражное кино. "Комиссара" показали только в 1987 году, он победил на многих престижных кинофестивалях.

"Проверка на дорогах" 1971 года

Фильм Алексея Германа "Проверка на дорогах" о военных событиях 1942 года был показан спустя почти 20 лет после съемок. Сюжет разворачивается в оккупированной Псковской области. Герою Александру Лазареву дают задание, выполнение или невыполнение которого подтвердит или не подтвердит его желание искупить вину перед Родиной за свое предательство. Операция срывается, но он доводит дело до конца и погибает. Ленту запретили, по словам самого Германа, практически за все. За снявшегося там Ролана Быкова, за "абстрактный гуманизм" и жалость к людям, которые в чудовищных условиях были вынуждены сдаться в плен.

"Отпуск в сентябре" 1979 года

Лента Виталия Мельникова "Отпуск в сентябре" с Олегом Далем в главной роли шла к зрителю восемь лет. Герой картины по мотивам пьесы "Утиная охота", русский парень Зилов постоянно пьет и в итоге теряет самого себя. Так получилось, что в роли главного героя режиссер видел только Олега Даля. Из-за своей скандальной репутации Даль входил в список "нежелательных для показа по Центральному телевидению актеров". Власти могли запретить его утверждение на эту роль, но Мельников их перехитрил. Во время съемок актеры почувствовали себя свободными и играли на грани, а Олег Даль буквально вжился в свою роль. Но чиновники отказались запускать фильм в прокат. Власти сослались на непростую международную обстановку, которой якобы мог навредить фильм. Режиссер тяжело переживал этот удар.

"Отпуск в сентябре" показали лишь в 1987 году на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов. Даль тогда получил единственную свою награду - приз "За лучшую мужскую роль".

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