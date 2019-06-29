Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, какие национальности туристы считают самыми сексуальными. Рейтинг топ-50 опубликован на официальном сайте сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову сексуальные, чтобы они интерпретировали его сами.

Выяснилось, что самыми сексуальными считаются жители Украины. "Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей", - прокомментировали администраторы сервиса.

На втором месте оказались датчане. В качестве примера специалисты Big Seven Travel привели датскую фотомодель и актрису Бригитту Нельсен и датского актера Вигго Мортенсена, наиболее известного по кинотрилогии "Властелин Колец".

За украинцами и датчанами последовали филиппинцы. "Кажется, самые известные филиппинцы - это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин", - отметили сотрудники Big Seven Travel.

В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии.

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