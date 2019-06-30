История жизни всемирно известного Чарли Чаплина полна тайн и загадок. Так, только в 2012 году Национальный архив Великобритании снял с его дела гриф секретности. Чаплина подозревали в связах с коммунистами, и поэтому в 1950-х годах по просьбе ФБР служба контрразведки MI5 вела за актером слежку.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Чаплин давно раздражал власти США своими сатирическими ролями, в которых иногда высмеивал реальных политиков, а политическая позиция актера сделала его "прихвостнем коммунистов" в глазах консервативной части общества. Когда в конце 40-х начались времена маккартизма, у ФБР уже накопилось 40 листов его дела.

Ведомство искало поводы, чтобы запретить ему пребывание в стране, и просило британских коллег помочь выявить факты его связей с коммунистами.

"В коммунизме есть много хорошего. Мы можем взять хорошее и отказаться от плохого", - такие слова актера приводились как доказательства его дружбы с большевиками.

Так как более серьезных доказательств найдено не было, Чаплина признали безопасным для страны, однако указали, что его "легко может использовать коммунистическая пропаганда".

Доказательств о госизмене найдено не было, но зато, согласно материалам рассекреченного дела, вскрылись интересные противоречия из жизни культового актера. Так, например, до сих пор неизвестно точное место рождения, имя и национальность актера.

Официальная версия гласила, что Чаплин родился в 1889 году в Лондоне в семье артистов. Но реальной информации о ранних годах его жизни очень мало. В Лондоне не нашлось свидетельства о рождении на имя Чарльза Спенсера Чаплина.

"Представляется, что Чаплин либо родился не в нашей стране, либо при рождении был зарегистрирован под другим именем", - говорится в записке британских спецслужб.

В 2011 году в его личном архиве обнаружили письмо, согласно которому актер родился в цыганском таборе в Бирмингеме, а его тетя была "королевой цыган". Однако, подтверждений версия также не получила.

ФБР же, как оказалось, и вовсе предполагало, что настоящее имя Чаплина Израиль Торнштейн. А другие источники ведомства утверждали, что Чаплин имеет французское происхожднение.

Интересно, что британские спецслужбы пытались найти корни комика и в России. Возможно, это связано с тем, что актер однажды заявил о намерении "вернуться в Россию". До сих пор никто не знает, что имел ввиду великий комик. Некоторые считают, что Чаплин мог быть одним из русских евреев, которые в начале XX века бежали на Запад.

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