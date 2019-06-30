Максим Горький - писатель, который имел, пожалуй, наибольший прижизненный успех среди всех литераторов России. Многие справедливо отмечают, что главной причиной тому был не литературный талант, а скорее умение хорошо отыгрывать "роль", которая сейчас была бы выгодна, то есть, как бы сказали сейчас: "Горький создал очень выгодный образ".

Как передает Day.Az. об этом пишет Рамблер.

Автобиография

О детстве Горького практически не имеется достоверных сведений. Так как к моменту, когда он стал известен, даже самые дальние его родственники умерли. Единственным источником являются автобиографические произведения, которые имеют множество расхождений с реальностью, например, Горький говорил, что его отец был столяром-краснодеревщиком, хотя энциклопедия Брокгауза - Эфрона утверждает, что он был управляющим пароходной компании.

Горький описывал свое детство, как крайне тяжелый период, после смерти родителей дед отдал его "в люди", то есть заставил трудиться и обеспечивать себя. Получал Алексей Пешков (тогда еще его звали именно так) 2 рубля за месяц. Правда это или нет судить сложно, но так говорил сам писатель.

Первые крупные доходы

Бунин писал, что в "Сборниках знания" большинство писателей получали по 300-500 рублей за печатный лист, в то время как Горький (к слову на тот момент с момента первой публикации писателя прошло всего около 5 лет) получал порядка 1000 рублей. Для сравнения обычный рабочий, с которыми так любил ассоциировать себя Горький, за месяц труда получал 20 рублей, генерал получал порядка 400-500 рублей. То есть за один печатный лист (это порядка 40000 знаков или около 18-20 стандартных листов А4), Горький получал больше, чем генерал за 2 месяца службы, а, учитывая, что все его знакомые отмечали невиданную его плодотворность, то даже первые писательские доходы были просто ошеломительными. Бунин отмечал, что в это время образ "босяка" начинает покидать писателя, и он становится скорее "загадочным мыслителем".

Революция и эмиграция

До революции 1917 года Горький продолжал зарабатывать все больше и больше, точных сведений о его доходах нет, но популярность писателя росла, а, следовательно, и без того огромные гонорары продолжали расти. Не смотря на тесную связь с большевиками и помощь в революционном движении, сама революция была воспринята им достаточно холодно, и вскоре он отправился в эмиграцию. Гонорары, по свидетельствам его окружения упали, хотя он все еще мог позволить себе снимать виллу в Италии и жить далеко не бедно, но бывалых сумм уже не было. Видимо, именно это сподвигло его к возвращению на родину, где он принял новые правила игры. Теперь он прославлял революцию, Беломорканал, Соловецкий лагерь и т.д. Больше не было помощи контрреволюционным писателям, теперь он возглавлял Союз писателей и был скорее "надсмотрщиком" над ними.

В это время он уже не мог открыто и спокойно пожинать плоды своего богатства и славы, но, как и многие из советских деятелей, делал это незаметно в кулуарах.

Сколько же денег было у Горького

К сожалению, банковских чеков на его имя не сохранилось, а если говорить серьезно, то человек, который обрел славу, которая не снилась ни Пушкину, ни Достоевскому при жизни, да еще и сделал это в двадцать с небольшим лет, имел действительно огромные средства, он мог позволить себе спонсировать революцию, содержать целый кружок большевиков на острове Капри и т.д. Скорее всего, ни один из российских писателей не имел таких доходов и состояния в целом, как Горький, даже если сравнивать тех литераторов, которые были выходцами из самых знатных дворян.

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