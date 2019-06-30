Это дело, как говорят специалисты, стало прецедентом в судебном праве Соединенных Штатов. Согласно его материалам, 12-летний житель Чикаго Владимир Половчак, вопреки желанию своих родителей, отказался возвращаться в СССР. Для того, чтобы его не увезли насильно, мальчик сбежал из дома. Так он стал самым молодым советским перебежчиком.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Я остаюсь!

Михаил и Анна Половчак вместе со своими тремя детьми иммигрировали из Советской Украины в январе 1980 года. Семья обосновалась в американском городе Чикаго. Однако жизнь на чужбине чету разочаровала, и в том же году они решили вернуться на родину.

Старшие дети Половчак, 17-летняя Наталья и 12-летний Владимир, мнения родителей не разделяли: им хотелось остаться в США. Но если Наталья, которая вскоре стала совершеннолетней, уже вольна была выбирать свою судьбу самостоятельно, то участь Владимира по-прежнему зависела от желаний его отца и матери.

Подросток прекрасно осознавал свое положение, поэтому не придумал ничего лучше, чем просто сбежать из дома. Некоторое время он скрывался в семье своего двоюродного брата, которая также проживала в Чикаго. Михаил и Анна Половчак обратились за помощью в полицию. Но после непродолжительного разбирательства сотрудники правопорядка отказались насильно возвращать сына законным родителям. Так Владимир Половчак стал самым молодым советским перебежчиком.

Убежище и гражданство

Понятно, что дело Половчака прогремело тогда на весь мир. Советские газеты пестрили текстами о том, что Наталию и Владимира удерживают в чужой стране незаконно, и вообще называли эту ситуацию не иначе как "похищением". В Америке же мальчику предоставили адвоката, который утверждал, что на родине Владимиру за его поступок грозит смертельная опасность.

По совету все того же адвоката в июле 1980 года юный перебежчик подал ходатайство на предоставление ему политического убежища. Просьба мальчика была удовлетворена. Начались долгие судебные разбирательства, так как родители Владимира хотели вернуть опеку над сыном. В конце концов в следующем 1981 году они с младшей дочерью отбыли в Украину. Сам Владимир и его старшая сестра Наталия остались жить с родственниками в Чикаго.

В 1985 году, когда Владимиру Половчаку исполнилось 18, он наконец получил заветное американское гражданство.

Жизнь после совершеннолетия

В октябре того же 1985 года в издании "The New York Times" появилась статья о Владимире, которого теперь все называли Уолтером. Тогда повзрослевший Половчак сказал: "Я думаю, что на самом деле мои родители хотят, чтобы я здесь остался. Просто они не могут сказать об этом открыто, находясь в Советском Союзе". Молодой человек утверждал, что ни о чем не жалеет и даже сегодня поступил бы точно так же.

Спустя 3 года в США вышла книга "Ребенок свободы", где Владимир Половчак в соавторстве с журналистом Кевином Клозе поделился своими воспоминаниями с читателями. Впоследствии он не раз говорил о том, что "то время было для него самым страшным в жизни".

Уолтер Половчак сегодня

С тех пор прошло почти 40 лет. Как сообщает издание Chicago Tribune, Владимир Половчак до сих пор живет в пригороде Чикаго. Он женат и имеет двоих детей. Сыновья знают историю своего отца наизусть.

Что касается родителей самого Владимира, то он не переставал поддерживать с ними связь. А после падения Берлинской стены мужчина стал даже навещать свою семью, по-прежнему проживавшую в Украине.

Тем не менее сегодня, как и много лет назад, Половчак не собирается возвращаться на историческую родину. Он утверждает, что ему очень повезло, и он, как и раньше, ни о чем не жалеет.

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