Исследователи во всем мире тратят годы своей жизни, дабы изучить все возможные свойства света. И порой ученым удается сделать действительно интересные открытия. К примеру, не так давно, в одном из научных изданий группа ученых опубликовала статью, в которой описала найденное ими свойство светового луча, названное "самокрутящий момент".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, открытие исследовательской команды произошло в тот момент, когда они занимались изучением процесса углового момента, при котором световой пучок может скручиваться. Предполагалось, что при мощной структурированности углового момента пучки света начинают скручиваться, приобретая визуальное подобие пончика, что называют орбитальным угловым моментом, передает Day.Az.

Именно это свойство и изучали исследователи, когда обнаружили интересный процесс. Они использовали два лазера, которые проходили через газовое облако, из-за чего световые лучи начинали перекрывать друг друга и соединялись в один. Это приводило к созданию некоего вихревого пучка.

Такое поведение света заинтересовало исследователей, и они решили немного изменить угол подачи света. Это привело к тому, что луч стал схож по своему виду на штопор, который, упершись в плоскость, стал походить на полумесяц. При этом, фотон в передней части вращался медленнее вокруг центра, чем фотон в задней. Это, уверены исследователи, и есть новое свойство света, окрещенное теперь самокрутящий момент.

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