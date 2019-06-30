Около 10 процентов людей ощущали "мистические предсмертные переживания". Таковы результаты исследования, проведенного группой ученых из Дании, Германии и Норвегии, сообщает MedicalXpress.

"Предсмертный опыт" пережили как люди, попавшие в действительно смертельно опасные ситуации (например, автомобильную аварию или риск утопления), так и те, чьей жизни ничего не угрожало. Чаще всего предсмертные переживания включают в себя ненормальное восприятие времени, исключительную скорость мысли и ощущение отделенности от собственного тела. Кроме того, это состояние может сопровождаться зрительными и слуховыми галлюцинациями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые опросили 1034 человека из 35 стран. Некоторые описывали "предсмертное" состояние как ощущение покоя, во время которого они слышали "пение ангелов" и ощущали себя в темном тоннеле, в конце которого был яркий свет. Другие говорили, что ощущали рядом присутствие другого человека или "демона". В целом 73 процента участников исследования, столкнувшихся с "предсмертными переживаниями", сказали, что это был неприятный опыт.

Ученые считают, что "предсмертный опыт" связан с фазой быстрого сна.

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