Гороскоп на сегодня противоречив и наполнен скрытыми эмоциями. В целом день склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел. Однако в душе при этом может зреть напряжение, время от времени прорываясь наружу в виде споров с окружающими, придирок и т.д. Чтобы избежать конфликтов, посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям. Чем меньше ваши интересы будут пересекаться сегодня с интересами других, тем лучше.

Овен

Сегодня Овен может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня Овен сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Овну по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Телец

Сегодня - отличный день для Тельцов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Тельцы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Тельцу понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи.Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Близнецы

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Близнецов. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Близнецы сами отвечают за результат, их ожидает успех. А вот в любых делах, где им приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Близнецам следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Рак

Сегодня Рак, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Раку настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Лев

Сегодня в течение дня Льву стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Льва слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Льву стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве сконцентрироваться на тех делах, где она все решает сама. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать ее из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ей возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ней задачу, Дева способна творить чудеса! Вот почему сегодня ей стоит всячески избегать бушующих вокруг нее бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Весы

Сегодня Весам надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями они способны провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Весам будет трудно держать под контролем, а также их критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, им сегодня все-таки придется - если, конечно, Весам небезразлично отношение к ним близких и друзей.

Скорпион

Сегодня Скорпион не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Скорпиона действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Скорпион пожалеет.

Стрелец

Сегодня ситуация в делах у Стрельца может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Стрельцу придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Стрельцу отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Козерог

Сегодня Козерога будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Козерогу даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Козерогу стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Козерог обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Водолей

Сегодня от Водолея может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Водолею придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Водолея не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Рыбы

Сегодня в течение дня Рыбам придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Рыб из колеи и отразиться на их настрое. Ощущение, что их не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Рыб весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Рыбам сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

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