Согласно собранной ВОЗ статистике, примерно в трети случаев онкологические заболевания развиваются из-за неправильного питания. По мнению врачей, в целях уменьшения риска подобной болезни, ряд продуктов надо полностью исключить из своего рациона. Особенно это касается людей в возрасте за 40, когда риск развития рака возрастает.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Колбаса, продукты из переработанного мяса

Сервелат, сосиски, ветчина, карбонад и прочие мясные деликатесы на самом деле - яд и должны быть, как говорится, "отданы врагу". Все изделия из переработанного мяса содержат такое количество консервантов, красителей, соли и других химикатов, которое резко увеличивает риск развития колоректального рака. При этом даже один маленький ломтик ветчины - около 50 г. - в день повышает вероятность развития онкологии на 18%. Привычка есть колбасу - то же самое, что привычка курить. Избавьтесь от нее немедленно!

Чипсы

Еще один продукт с доказанной канцерогенностью. Весь джентльменский набор: избыток соли, низкокачественных масел, консервантов и усилителей вкуса. По-настоящему следящая за своим здоровьем женщина такое съест только под дулом пистолета.

Сладости

Все мы любим сладкое, когда были детьми. Однако в возрасте за 40 от пирожных, газировки и сладкого чая лучше отказаться. Во-первых, сладкое ведет к ожирению. Во-вторых, сахар способствует быстрому росту раковых клеток.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!