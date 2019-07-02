Специального отдела для этих девушек не было, но их называли "ласточками". Среди них могли быть неизвестные актрисы, красивые и умные женщины и даже девушки легкого поведения.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Для того, чтобы устранить противника, в КГБ прибегали к разным методам. Лучше всего в разведке действовала игра на естественных потребностях и желаниях противника. Так, в спецслужбах появились "ласточки" - девушки-обольстительницы, которые работали под прикрытием.

Часто они вступали в игру, когда операция заходила "в тупик" или, если клиент оказывался слишком любвеобильным. Вопреки слухам, отдельного отряда у них не было. Скорее всего, такая ситуация сложилась из соображений секретности и безопасности. Очень часто в эту группу попадали второстепенные актрисы. Эти девушки могли притворяться кем угодно, были красивыми и в то же время их никто не знал в лицо.

Существует миф, что кроме красоты от "ласточек" ничего не требовалось. На самом деле, они должны были быть довольно умны, чтобы действовать в различных сложных ситуациях. Кроме того, требовалось, чтобы они знали несколько языков.

После успешного подбора кандидатки, ее не сразу выпускали работать. Успешные коллеги учили ее методам обольщения, а потом создавали стиль и имидж. Часто работа растягивалась на несколько месяцев и лет.

Часто в КГБ вербовали и девушек легкого поведения, которые могли бы провести с жертвой только одну ночь, но работа не всегда была сосредоточена вокруг этого: часто им приходилось разворачивать целый спектакль с чувствами и любовью до гроба.

Но так было не всегда. Были случаи, когда "ласточек" использовали для компромата на известных деятелей. Одним из таких был случай с послом Франции в СССР Морисом Дежаном. Его "застукали" с одной из разведчиц. Опасаясь компромата, он согласился сотрудничать с КГБ и даже уговорил Де Голля выйти из НАТО.

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