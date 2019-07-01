Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров. Об этом пишет портал Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

История общества насчитывает более ста лет. Специалисты из Крефельда сыграли ключевую роль в большом мета-исследовании изменения фауны в различных местах по всему миру за последние сорок лет. Немецкие энтомологи вели свои наблюдения примерно тридцать лет: они собиралинасекомых в ловушки в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Отобрав более 80 миллионов членистоногих, ученые заметили, что насекомые, составляющие две третьих видового разнообразия животных, гибнут угрожающими темпами. Выяснилось, что за весь период исследований - с 1994 года - общая биомасса летающих насекомых сократилась на 76 процентов.

Исследователи предупреждают, что критическое падение биоразнобразия в Западной Европе чревато катастрофическими последствиями для экосистем и пищевых цепей.

"Мы должны осознать, что природа Западной Европы становится меньше, а сельскохозяйственные поля становятся враждебной средой для насекомых - там не еды, одни яды. Заповедники, в свою очередь, становятся все более и более изолированными. Насекомые не могут мигрировать, поскольку расстояния слишком велики. Больше всего мы боимся пройти точку невозврата", - отметил привлеченный к работе немецких энтомологов голландский профессор экологии Ханс де Кроон.

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