В Сети появился трейлер новой части фильма "Джуманджи: новый уровень". Видеоролик был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая картина расскажет о путешествии в мир игры "Джуманджи", куда главный герой попадает случайным образом. Его друзья решаю отправиться туда же и спасти товарища, однако на этот раз они сталкиваются с новыми мистическими обстоятельствами.

В роли режиссера ленты выступил Джейк Кэздан. В фильме можно будет увидеть Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта, Денни ДеВито.

Первый фильм "Джуманджи" вышел в 1995 году и стал адаптацией произведения Криса Ван Оллсбурга. Затем в 2017 году на экранах появилась обновленная версия картины под названием "Джуманджи: Зов джунглей", которая пользовалась большим успехом у зрителей.

Дата выхода сиквела назначена на 13 декабря.

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