Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете - ФОТО
Черно-белые кадры создают ложное впечатление, что события, отображенные на них, происходили на сотни лет раньше, чем на самом деле. Но стоит добавить снимку цветности, как изображение приобретает совершенно другой вид - кажется, что смотришь на кадр впервые.
Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru предлагает читателям увидеть самые яркие и интересные исторические моменты в цвете.
Букер Тальяферро Вашингтон, один из ведущих борцов за просвещение афроамериканцев, в своем кабинете Университета Таскиги, 1906 год.
Вооруженные войска блокируют дорогу вблизи территории взрыва на нефтяном заводе в Техасе, 17 апреля 1947 года.
Генерал Роберт Э. Ли спустя неделю после капитуляции генерала Улисса С. Гранта, которая положила конец Гражданской войне, 16 апреля 1865 года.
Строительство моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, 1935 год.
Портрет семьи рядом с Маскоджи, штат Оклахома, во время засухи, август 1939 года.
Джимми Стюарт (30-е годы).
Пабло Пикассо.
Уинстон Черчилль, 1941 год.
Альберт Эйнштейн, 1921 год.
Джоан Кроуфорд на съемках фильма "Летти Линтон", 1932 год.
Марк Твен в саду, ок. 1900 года.
Одри Хепбёрн на своей кухне.
Чарльз Дарвин.
"Пасхальные яйца" от американских солдат Гитлеру, канун Пасхи, 1945 год.
Клинт Иствуд, 1960 год.
Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, без грима, 1916 год.
Элизабет Тейлор на съемках фильма "Гигант", 1952 год.
Уильям Монро, 1924 год. Скупал и продавал краденое.
Трое братьев Кеннеди, которые превратились в могущественный политический триумвират (1962): Джон стал президентом, Роберт - министром юстиции, а Эдвард - сенатором.
Клинт Иствуд за работой, 1960 год.
Парикмахер стрижет пилота РАФ в перерыве между полетами.
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