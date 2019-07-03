Провидица Ванга назвала год, в который планету Земля охватит эпидемия "мгновенной старости". По ее словам, страшная дата ожидает человечество через 80 лет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ванга заявила, что 2088 году людей начнет поражать неизвестный ныне недуг. Все - от ребенка до взрослого - станут вмиг похожими на глубоких стариков.

Как передает провидица, хворь поразит иммунную систему человека. После этого, как цитирует Вангу портал "Экономические новости", организм просто не сможет бороться с заболеваниями.

Однако провидица успокаивает человечество, говоря, что переживать не стоит. Дело в том, что медицинские специалисты к тому времени уже создадут специальные лекарства и смогут лечить загадочную болезнь будущего.

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