Американские ученые провели исследования, которые позволяют выявить взаимосвязь между способностями к обучению и качеством ночного отдыха. В ходе эксперимента оказалось, что синапсы в гиппокампе становятся больше и сильнее после лишения сна, что усложняет процесс усвоения новой информации.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Группа ученых из Висконсинского университета в Мадисоне провела эксперимент на лабораторных мышах, сравнивая структуру их синапсов при разных условиях. В ходе исследования животные были лишены сна на 6-7 часов, после чего их связи между нейронами оказалась сильнее и больше, чем если бы млекопитающие отдыхали в течении этого времени.

Эти данные позволили ученым определить связь между состоянием синапсов в гиппокаме и способностям к обучению. Проанализировав изменение активности связей между нейронами, исследователи установили, что сон действует как "перекалибровка" лимбической системы головного мозга после дня занятий. В случае полноценного ночного отдыха, улучшается восприятие новой информации, что происходит за счет ослабления синапсов, которые становятся более податливыми к консолидации памяти.

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