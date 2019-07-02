Ученые из РФ и Великобритании предложили использовать для доставки лекарств в клетки неорганическое вещество - одну из форм кальция. В дальнейшем их результаты могут быть использованы при создании средств адресной доставки лечебных препаратов в организм, а также при тестировании новых лекарств. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова, Федерального научно-клинического центра Физико-химической медицины и Университета Ноттингем Трент (Великобритания) исследовали способность карбоната кальция связываться с компонентом слизистой оболочки. Результаты работы ученых помогут создать средство адресной доставки лекарств", - говорится в сообщении.

Внутренняя поверхность большинства органов человека и животных выстлана защитной слизистой оболочкой. Иногда оболочка не позволяет лекарству проникнуть внутрь, например, при рассасывании таблеток под языком или при использовании назальных спреев. Для решения этой проблемы ученые разрабатывают специальные мукоадгезивные вещества, способные прилипать к слизистым оболочкам глаз, ротовой полости, органов желудочно-кишечного тракта и так далее. Это удлиняет время удерживания лекарства на слизистой, что ведет к постепенному высвобождению действующего вещества и его лучшей усвояемости.

Однако, несмотря на все достижения в этой области, созданные мукоадгезивные вещества пока не могут в полной мере справиться с задачей. Зачастую большая часть лекарственного вещества либо попадает не в очаг болезни, а в здоровье части организма, либо теряет свою лекарственную активность "по дороге". Исследователи из России и Англии в поисках нового средства доставки лекарств отказались от традиционной концепции применения полимеров и органических молекул и использовали неорганическое вещество - ватерит, который является одной из форм карбоната кальция.

Ватерит представляет особый интерес для медицины, потому что его кристаллы имеют поры и похожи на губку. Поры ватерита подходят по размеру для удерживания большинства биологически важных молекул, при этом легко получить кристаллы в широком диапазоне размеров и форм. Кроме того, лекарственное вещество внутри ватерита сохраняет свою активность. Российские и британские ученые выяснили, что ватерит очень сильно связывается с компонентом слизистой муцином, что делает его перспективным для адресной доставки лекарств.

Кроме того, как считают ученые, результаты их исследования могут помочь в создании тест-систем для других лекарств. Так, большие кристаллы ватерита, покрытые толстой искусственной слизистой оболочкой, могут служить своего рода платформой для тестирования эффективности новых препаратов. Это позволит сразу отсеять лекарства, не подходящие по каким-то критериям, и не тестировать их в дальнейшем на животных.

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