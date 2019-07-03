Выпивка для разведчика - один из способов вербовки агента; поэтому, как говорили сами ветераны ГРУ и КГБ, разведчиков-трезвенников не бывает. Однако для тех, кто слишком увлекался спиртным, служебная карьера, как правило, заканчивалась.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Могли отозвать или уволить

Дмитрий Прохоров в книге "Сколько стоит предать Родину" описывает один из самых известных случаев, когда резидента советской разведки в США, Рейно Хейханена, радист, Рудольф Абель, пытался убрать из разведки за пьянство. Хейханен-Маки сильно пил, к нему домой часто наведывалась полиция, вызываемая соседями - разведчик в состоянии алкогольного опьянения дебоширил. Абель попросил Центр отозвать Хейханена, поскольку его поведение не только мешало делу, но и становилось опасным.

Разведчика вызвали в Москву, поменяли ему паспорт и направили в советскую резидентуру во Францию. Однако Хейханен в Париже пошел в посольство США и предложил свои услуги ЦРУ. В результате было раскрыто несколько советских разведчиков, включая самого Рудольфа Абеля. В 1964 году, по официальной версии, Хейханен, который никакого наказания за свое предательство не понес, на Западе разбился в автокатастрофе. Есть предположение, что на самом деле его устранили агенты советской разведки.

Как писал историк спецслужб, Александр Колпакиди, Николая Чернова, работавшего в резидентуре ГРУ в США и злоупотреблявшего спиртным, в итоге уволили из разведывательного управления. Он также, как позже выяснилось, долгое время работал на ФБР. После изобличения Чернова приговорили к 8 годам лишения свободы, но спустя несколько месяцев своим указом президент РФ Борис Ельцин его помиловал.

Как надо было выпивать

По словам ветерана советской разведки, Алексея Иванова, алкоголь часто служит коммуникативным средством для установления нужных контактов с потенциальной агентурой во всех спецслужбах мира. Употребление спиртного в этих целях даже негласно поощряется. Существуют различные способы держать себя в руках и сохранять контроль над ситуацией во время выпивки. Иванов назвал некоторые из них.

Перед застольем необходимо подготовить организм к принятию большого количества спиртного - поесть жирной пищи, выпить рюмку крепкого алкоголя. Советские разведчики съедали с десяток таблеток активированного угля (он обладает сорбирующими свойствами, в определенной степени позволяющими снижать вредное воздействие алкоголя на организм). Также принимали анестетик "Альмагель А" или детоксагол.

Михаил Ингерлейб в книге о способах очищения организма рассказывает о мифе, созданном на Западе и касающемся действия "антипохмелина" RU-21. Якобы этот особо секретный препарат использовали советские разведчики при вербовке своих агентов - сообщалось, что, принимая RU-21, резиденты могли пить спиртное лошадиными дозами и не пьянеть. На самом деле это не так: по утверждениям медиков, "антипохмелин" может отчасти снимать похмельный синдром, и это ни в коем случае не лекарство, а всего лишь биологически активная добавка на основе янтарной кислоты, в составе западного аналога данного антиоксиданта большое количество витаминов, в 5 раз превышающее суточную норму для человека.

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