Еда, которую берут из дома на работу, может легко отравить. Особенно, если бросать ее в сумку в обычном пластике или полиэтилене. Оказывается, для каждого продукта нужен свой бокс. И если посуда не подходит, можно навредить всей эндокринной системе и спровоцировать нарушение обмена веществ. О тонкостях перекуса на работе рассказали специалисты по питанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, выбрать правильный ланч-бокс - это целая наука, говорит диетолог. Нужно учитывать специальные маркировки на контейнерах. Например, аббревиатура PVС (пивиси) предостерегает: емкость не предназначена для хранения фруктов и овощей.

"Идет взаимодействие фруктов и овощей с пластиковой упаковкой. Продукты впитывают эти химические вещества и становятся опасными", - рассказывает диетолог Людмила Гончарова.

Держать овощи и фрукты лучше в боксах из полиэтилена. Для мяса и рыбы выбирайте контейнеры из полипропилена. А вот популярные и дешевые ланч-наборы типа карбонового лучше вообще не покупать.

"Он выделяет бесфинол, который влияет на гормональный фон, поэтому в таких упаковках нельзя хранить горячую еду - только холодную или салат", - советует специалист по питанию.

Приготовленная пища без холодильника хранится свежей до двух часов. А в жару болезнетворные бактерии начинают размножаться уже через минут 40. Разогревать в ланч-боксе такие блюда нельзя, иначе они станут токсичными.

"Ни один бокс из синтетических материалов не будет на 100 % безопасным. Он будет выделять химические вещества при разогреве. Если выбирать среди всех видов тары, то стекло, керамика, нержавеющая сталь - лучше, потому что они не передают какие-то вещества", - комментирует Елена Сидоренко, пищевой технолог.

В результате регулярного перепада температур ланч-боксы быстро портятся, поэтому покупать новый контейнер для обеда следует минимум раз в год.

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