В поведении мужчин есть масса скрытых повадок и сигналов, о которых не принято говорить. Они пытаются их скрывать или просто не афишируют. Если кто-то обращает на это внимание, парни отвечают, что ничего странного не происходит. На самом деле невербальная коммуникация намного красноречивее говорит о мужчине, как о представителе сильного пола, чем слова.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Руки на ремне

При разговоре с симпатичной девушкой, парень обычно занимает позицию, которая демонстрирует ей его мужественность и силу. Он широко раздвигает ноги, выпрямляет спину и расправляет плечи. Однако отличительной чертой является то, что он кладет руки на ремень. Обычно он держится за него большими пальцами. Мужчины же утверждают, что им так просто удобно.

2. Они обмениваются комплиментами

Приятные слова от противоположного пола ценятся меньше, чем от мужчин. Вызвано это тем, что девушки пытаются льстить, чтобы получить от парня какую-то выгоду. Мужчины же говорят комплименты, когда сказанное отображает действительность. Например, если спустя месяц тренировок парню в спортзале говорят, что у него появился рельеф, значит так оно и есть.

3. Мужчины часто лгут

Мужчины лгут по разным причинам, но чаще они просто недоговаривают всю правду. В среднем, парень обманывает свою благоверную шесть раз в день. Девушки же делают это в два раза реже. В большинстве случаев ложь звучит, когда мужчину спрашивают о его самочувствии или положении. Если вы слышите ответ "Все в порядке, все будет хорошо", это значит, что все совсем наоборот. В остальном неправду говорят, чтобы оправдать свои поступки.

4. Все мужчины рассматривают женщин

Штамп в паспорте не закрывает автоматически мужчинам глаза. Они по-прежнему разглядывают всех симпатичных девушек, но делают это так, чтобы не увидела жена. Это не значит, что парень сразу же побежит изменять. Просто женский силуэт волнует его так же, как и прежде. Если муж будет пойман с поличным - ему несдобровать. Поэтому семейные мужчины всячески отклоняют этот факт.

5. Мужчинам на все наплевать

Парни не особо переживают, что о них говорят окружающие. Это касается даже их жен. Все эти упреки, ссоры и требования вызывают недовольство, но не подталкивают мужчин на какие-то действия. Они относятся к этому не серьезно и не спешат исправлять ситуацию.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!