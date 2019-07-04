Издавна было принято собирать дочерям приданое. Современный сундук с приданым - это не кастрюли и полотенца, а​ ментальные установки и жизненные правила, такой сундук очень тяжел. Что же оставляют девочкам в наследство нервозные мамы? Рассказывает Анастасия Правдина, клинический психолог, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Глобальное недоверие к миру

Это первое, что нервозная мама передает своей только что родившийся дочурке. Когда мама воспринимает весь мир как враждебную среду, сама испытывает злость и тревогу, ребенок это перенимает сразу, тут не нужны слова, поступки и действия матери говорят сами за себя. Такие нервозные мамы не могут установить связь с ребёнком, не чувствуют его потребностей, не понимают, что надо малышу.

Потребности малыша удовлетворяются либо согласно правилам модных тенденций или, что чаще, в зависимости от настроения матери. Детки таких матерей никогда не знают, будут ли удовлетворены их запросы, придет ли мама на крик, к тому же, мамино настроение очень сильно влияет на малышей. В период взросления такие детки обычно страдают синдромом ДВГ, к замужеству эти девушки уже подходят с глубоко засевшей установкой "мир опасен, меня все хотят обидеть, не расслабляйся, не доверяй". Нерешительность, несамостоятельность прививаются ребенку нервозной мамой в период с 1 до 3 лет. Когда малышка начинает ходить, лепетать первое "Я сама", мама пресекает все попытки к самостоятельности ребёнка, прикрываясь своими собственными страхами и тревогами. Такие мамы не позволяют своим девочкам самим одеться, умыться, убрать игрушки, ​ так как у них не хватает терпения подождать и очень часто звучат такие фразы: "Да знаю, как она сделает, мне проще самой, а то потом все переделывать". Такие дети, вырастая, вообще не верят, что на что-то способны, имеют очень низкую самооценку. Во взрослой жизни такие девушки вступают в созависимые отношения.

Чувство вины

Навязывается нервозной мамашей, как только у дочурки начинают формироваться высшие чувства и осознания в возрасте 4 - 6 лет. Мамы, которые злоупотребляют выражениями "как тебе не стыдно" или коронное - "а, кто виноват?", как правило, очень гордятся, что не орут на детей и воспитывают в них понимание и осознание своих поступков.

А по факту, эти мамы перекладывают на детей ответственность за их воспитание. С годами такие мамаши винят дочерей и в своей не сложившейся жизни. Такие девочки часто становятся козлом отпущения и в школе, а потом уже и на работе.

Непонимание себя

Формируется нервозной мамой с рождения ребёнка до 14 лет. Нервозная мамаша даёт ребёнку двойные послания: в зависимости от настроения мамы, дочка слышит характеристики себя - то, "моя принцесса, ты сама красивая, самая умная", а то - "и за что мне такая дура досталась, гадкий утёнок". Бедный ребёнок не понимает, какой он! И всю свою дальнейшую жизнь ищет себя в отражении других, у них нет адекватной оценки своей внешности, своих поступков. Такие дети постоянно нуждаются в советах и помощи со стороны.

Болезненный перфекционизм

Формируется в преимущественно школьном возрасте. Простые и привычные для нас фразы - "ты можешь лучше", "будь лучше других" вызывают у ребенка полное обесценивание себя и своих поступков. Нервозные мамаши пытаются выделиться за счёт детей, найти себя, так как сами не понимают, что им надо. Дети выступают прикрытием и щитом для их комплексов.

Запрет на чувства

Если ещё с поведением ребёнка нервозная мамаша худо - бедно справляется, то проявление чувств дочери вынести не может. Она не может понять себя, ей неподвластны собственные чувства, а тут ещё ребёнок со своими эмоциями. Дочерям невротичек ставится полный запрет на проявление чувств - "не плачь", "нельзя злиться", "завидовать и хотеть чужое стыдно", "не ори". Тут эмоции может проявлять только мама! С годами такие запреты переходят в соматические заболевания - головные боли, аллергии, астму, проблемы с желудком.

Запрет на радость

У невротичной мамы есть убеждение, что жизнь - это тяжёлая штука и ничего не даётся просто так, чтобы хоть что-то получить надо затратить много сил и приложить массу усилий! У ребёнка с такой мамашей нет сил на радости, нет лёгкости: вся его жизнь - это пытка!

Отсутствие опор

Ребёнок не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Он смотрит на свою семью, для него это норма. В семье, где мать невротичка, ребёнку трудно выделить понятие нормы, так как в один день он может наблюдать праздник и изобилие, а под вечер скандал и катастрофу. В семьях таких детей не бывает золотой середины, или все плохо, или все очень хорошо. Так вырастают новые невротики!

Запрет на собственное мнение

Когда ребёнок начинает осмысливать окружающий мир, у него формируется свое собственное мнение. Невротичная мамаша не готова принимать ничьё мнение, кроме своего собственного, и активно отрицает наличие мыслительных процессов у дочери. В результате чего ребёнок чувствует, что если даже он и выскажет свое мнение, то оно все равно будет неправильным и отвергнутым. Такие дети очень угрюмы и молчаливы, впрочем, это очень на руку нервозным мамашам.

Страхи

Нервозная мама полна страхов и обид! В маленьких деток вкладываются страхи собак, самолётов, высоты, всего того, что нажила мать. Ребёнок смотрит на мир с широко раскрыта глазами, и мир ребёнка безусловно добр и прекрасен. Малышка бежит на улице к большой лохматой собаке, она полна восторга, но мама её жёстко одергивает: "Собака тебя укусит". Ребёнок не понимает, почему его должны укусить и тогда он получает шлепок от мамы... Ваши страхи и ваш опыт это ваша жизнь -не переносите на своих детей тот негатив в жизни который вы получили. И помните, что жизненный опыт ваши родителей - это их путь, а не ваш.

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