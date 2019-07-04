Существует масса советов по поводу того, какое поведение человека в падающем лифте может спасти ему жизнь или хотя бы минимизировать последствия от удара. Зачастую эти рекомендации противоречат друг другу.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Помогут ли прыжки?

Газета "Известия" приводит цитату из памятки Управления по делам ГО и ЧС одного из округов Москвы, где в подобной ситуации советуют во время падения постоянно прыгать, чтобы уменьшить возможность соприкосновения тела пассажира с полом лифта. Якобы когда произойдет удар лифта о поверхность, человек будет находиться "в невесомости" и серьезных последствий удастся избежать.

Авторы и ведущие передачи "Разрушители мифов", выходящей на канале "Дискавери", Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж, в результате эксперимента с прыгающим манекеном подтвердили, что подобный способ неэффективен. Макет человека со специальным устройством пролетел в лифте 9 этажей (конечная скорость кабины перед ударом составила 85 км/ч), муляж подпрыгнул на пружине перед ударом со скоростью 1 м/с. Но все равно разлетелся на куски. По мнению Хайнемана, для того чтобы сохранить себе жизнь в данной ситуации, нужно прыгать с такой же скоростью, с которой несется лифт, что для человека в принципе нереально.

А подтягивание или сгибание ног?

Инженер-исследователь Центра биомедицинской инженерии Массачусетского технологического института, Элиот Фрэнк, утверждает, что все эти способы никуда не годятся - в данной ситуации при ударе его сила десятикратно превышает вес тела человека. Фрэнк советует лечь на спину, чтобы распределить силу удара по всему телу равномерно.

Стоять или сесть?

Стоять при падении лифта в любом случае никто из экспертов не советует. Московский травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов считает, что пассажиру рухнувшей кабины, если тот успеет, лучше сесть на пол и обхватить колени руками - таким образом при ударе можно уберечь от переломов ноги и позвоночник.

Рекордный полет

Десять лет назад калининградская пенсионерка Марина Ладынина выжила при падении лифта с третьего этажа - кабина просто не долетела до бетонного настила, застряв между первым этажом и подвалом. Газета "Известия", описывая этот случай со слов пассажирки, писала, что пенсионерка несколько секунд во время падения пребывала в невесомости. Серьезных травм она не получила. Между тем, по сообщениям СМИ, чаще всего пассажиры упавших лифтов погибают или же получают тяжелейшие травмы.

В 1945 году в Америке произошел уникальный случай, до сих пор не имеющий аналогов в мировой истории и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Женщина пролетела в рухнувшей лифтовой кабине 75 этажей нью-йоркского 100-этажного небоскреба Empire State Building и выжила при падении. По мнению эксперта "Разрушителей мифов" Джейми Хайнемана, там все дело было в образовавшейся под кабиной воздушной подушке и кабелях, сыгравших роль пружины - эти сложившиеся воедино факторы способствовали снижению скорости падения лифта и в конечном итоге спасли жизнь пассажирке.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!